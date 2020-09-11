Сестра Кардашьян попозировала в бикини на борту яхты

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни поделилась откровенной фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини ярко-розового цвета, лежа на борту яхты во время отдыха на природе. Ее образ дополнила синяя панама. Публикация набрала 1,2 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Должно быть невероятно просыпаться с осознанием того, что ты Кортни Кардашьян», «Выглядишь потрясающе», «Ты такая красивая!», «Королева мира», «Горячо!» — высказывались они.

Ранее в сентябре сестры Кардашьян снялись в откровенных нарядах в рекламе запуска новых духов бренда KKW Beauty. На кадрах Ким, Хлои и Кортни Кардашьян позируют в шелковых кроп-топах разных моделей и юбках-макси с вырезами, которые открывают ноги. Одежда была изготовлена эксклюзивно для Кардашьян брендом Di Petsa.