Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась фото в бикини с отдыха на яхте

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни поделилась фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.



На размещенном кадре 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини оранжевого цвета на борту яхты. Она также надела солнцезащитные очки и ярко-синюю шляпу. В руках звезда держит своего щенка по кличке Руби. «Поздоровайтесь с Руби», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.



Фанаты восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под публикацией. «Королева!», «Ты просто сногсшибательна», «Ты буквально мой идол», «Выглядишь потрясно, как всегда!», «У тебя такой элегантный стиль», «Хотел бы я быть Руби!», — писали они.



Ранее в августе Кортни Кардашьян поделилась снимком, на котором она запечатлена в слитном купальнике серебристого цвета, и вызвала восхищение у поклонников. Ее сфотографировали в полный рост на борту яхты. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки. Отмечается, что телезвезда отдыхала на озере Кер-д’Ален в штате Айдахо вместе с детьми и друзьями.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться