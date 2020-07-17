Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала фотографии в купальнике и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» запечатлена в желтых плавках с рюшами, кроп-топе в тон и соломенной шляпе. Она попозировала на территории своего дома вместе с детьми. Публикация набрала почти 900 тысяч лайков.

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Фанатов вдохновили внешний вид и фигура знаменитости. «Идеальная мама. Идеальное тело», «Самая красивая женщина в мире», «Королева», «Тебе 41? С такой потрясающей фигурой? Мне так не кажется!» — писали они.

Ранее в июле Кортни Кардашьян пристыдили за откровенное домашнее фото в гардеробной. В сторис своего Instagram телезвезда разместила снимок, на котором она запечатлена в бикини и соломенной шляпе. Знаменитость сфотографировала себя дома, в гардеробной. Пользователи сети обругали внешний вид телезвезды.