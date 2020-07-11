Сестра Кардашьян поделилась фото в бикини собственной марки и восхитила фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала фотографию в купальнике и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в бикини с анималистичным принтом собственной марки Good American. Ее запечатлели в полный рост без косметики и с мокрыми волосами. Публикация набрала больше 1,3 миллиона лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «И у тебя трое детей? Что?», «Какое тело!», «Истинная королева. Величественная и великолепная», «Выглядишь невероятно, Кортни!», «Красотка», — писали они.

Ранее в июле Кортни Кардашьян поделилась фото в бикини и восхитила поклонников стройной фигурой. Ее запечатлели папарацци во время отдыха в Коста-Рике. Так, на одном из кадров она одета в винтажное бикини французского модного дома Dior с разноцветным принтом в виде комиксов.

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