Сестра Кардашьян поделилась фотографией в бикини и восхитила поклонников

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала снимок в купальнике и обрадовала фанатов. Кадр появился в Instagram-аккаунте собственного сайта знаменитости о красоте и здоровье Poosh.

На размещенном фото 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует на фоне океана в раздельном бикини золотистого цвета. Ее сфотографировали на песчаном пляже с мокрыми волосами. Публикация набрала почти 47 тысяч лайков.

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Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Она в восхитительной форме!», «Прекрасная женщина», «Кортни, ты моя муза!», «Хочу такой же купальник... И тело!», «Кортни была и будет самой красивой среди сестер!» — писали они.

Ранее в июне украинская фотохудожница Саша Самсонова сняла младшую сестру Кардашьян Хлою в бикини у бассейна. На опубликованном кадре 35-летняя знаменитость лежит с закрытыми глазами на бортике бассейна в бикини оливкового цвета собственного бренда Good American.

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