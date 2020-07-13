Старшую сестру Кардашьян пристыдили за откровенное домашнее фото в гардеробной

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни подверглась критике из-за откровенной домашней фотографии. Соответствующая дискуссия появилась на сайте издания Daily Mail.

41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» разместила в сторис своего Instagram-аккаунта снимок, на котором она позирует в бикини и соломенной шляпе. Знаменитость запечатлела себя дома, в гардеробной.

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Пользователи сети обругали внешний вид телезвезды и застыдили ее в комментариях. «Позирует в своем шкафу. Выглядит жалко», «Женщина среднего возраста, будь лучше матерью своим детям, бесполезная ты голова», «Сестры Кардашьян — это скопление нарциссических женщин, которые хотят внимания. Они не могут жить без всеобщего восхищения», «Она фотошопит себя, как и ее сестры. Это можно заметить по ковру на снимке», — писали они.

Ранее в июле Кортни Кардашьян поделилась фотографией в купальнике и вызвала восхищение фанатов. Она снялась в бикини с анималистичным принтом собственной марки Good American. На снимке она запечатлена в полный рост без косметики и с мокрыми волосами.

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