Глюкозу обругали в сети за фото в чересчур откровенном платье

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в откровенном наряде, и подверглась критике в сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре певица позирует с продюсером и автором песен Денисом Ковальским. Ее сфотографировали без бюстгальтера в мини-платье серебристого цвета из ткани, напоминающей кольчугу. Наряд оформлен глубоким декольте. Волосы Глюкозы уложены волнами.

Подписчики исполнительницы обругали ее за чересчур откровенное платье в комментариях под постом. «Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было», «Поскромнее надо быть, не девочка уже», «Прическа не идет», «Титьки на сцену — это святое!», «Ужас!!!» — высказались поклонники.

В сентябре 2018 года Глюкозу высмеяли за ретушь фотографии в бикини. Ее запечатлели в черном купальнике в сетку. Фанаты заметили неестественно изогнутый участок ограды слева от груди исполнительницы, а также «вмятину» на ее правом бедре, и написали об этом в комментариях.