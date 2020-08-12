Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, прокомментировала свои слова об «украинском Крыме». Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Певица пояснила, что хочет сама объяснить произошедшее для того, чтобы избежать недопонимания и различных интерпретаций данной ситуации. По ее словам, она попробовала въехать на Украину для встречи с друзьями, однако на границе ее задержали и три часа допрашивали. Ионова отметила, что пограничники давили на нее и обращались с ней как с террористкой, при этом разговаривая только на незнакомом ей украинском языке. Она добавила, что ее постоянно спрашивали о том, чей Крым.

«На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?" Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», — пояснила артистка.

Ранее видео разговора Глюкозы с украинскими пограничниками было опубликовано на YouTube. На записи певица называет Крым украинским. Она также заявляет, что для нее возможность посещения Украины намного важнее политики.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.