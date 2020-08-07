Певице Глюкозе запретили приезжать на Украину

Российской исполнительнице Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, запретили приезжать на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

7 августа артистка прилетела из Минска в киевский аэропорт Борисполь. Пограничники не пустили ее в страну и запретили въезд на три года. Причиной послужило то, что ранее певица неоднократно посещала вечеринки и устраивала концерты в Крыму. Отвечая на вопросы пограничников, Ионова путалась и говорила, что последний раз приезжала на территорию полуострова в 2013 году.

Глюкоза объяснила желание посетить Украину личными целями. В итоге артистка уехала обратно в Белоруссию.

В июле в окружном административном суде Киева отменили трехлетний запрет на посещение Украины российскому рэперу Алексею Узенюку, более известному под псевдонимом Элджей. Действия Службы безопасности Украины (СБУ) признали противоправными, в связи с чем и было принято решение отменить постановление о запрете.