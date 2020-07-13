Российский актер обманул украинских пограничников и не смог въехать в страну. Об этом сообщает УНИАН.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины рассказали, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время беседы с пограничниками он отказался признавать, что посещал Крым. Он не смог объяснить свое пребывание на фестивале «Таврида». Кроме того, артист сыграл одну из главных ролей в фильме «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.

Издание уточняет, что речь идет об актере Антоне Пампушном. Ему запретили въезд на Украину на три года.

В феврале сообщалось, что украинские пограничники отказались пропустить в страну шестерых российских актеров спектакля «Идеальный свидетель». Артисты попытались попасть в страну через один из пропускных пунктов на украинско-молдавской границе. Как заявили представители МВД, два артиста труппы снимались в Республике Крым, — им запретили въезд в страну на три года.

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