Шестерых российских актеров дважды развернули на украинской границе

Украинские пограничники отказались пропустить в страну шестерых российских актеров спектакля «Идеальный свидетель». Об этом сообщается на сайте МВД Украины в пятницу, 7 февраля.

Артисты попытались попасть в страну через один из пропускных пунктов на украинско-молдавской границе. Они ехали на гастроли спектакля.

Как сообщили представители МВД, два артиста труппы снимались в фильме в Республике Крым, — им запретили въезд в страну на три года. Еще два россиянина «не смогли подтвердить цель своей поездки», из-за чего их также не пропустили через границу. Остальные актеры отказались путешествовать без коллег, однако затем группа снова попыталась попасть в страну через другой пропускной пункт.

В результате двум гражданам России, которым ранее запретили въезд на три года, выписали штрафы и продлили запрет на десять лет. Еще четверым актером запретили посещать Украину в течение трех лет.

Имена артистов не указаны, однако на сайте МВД Украины опубликована афиша «Идеального свидетеля» — на ней указаны артисты Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

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