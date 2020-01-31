Сюткину запретили въезд на Украину из-за слов о Крыме

Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд на Украину. Информация об этом появилась в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В публикации уточняется, что это произошло из-за его «слов о целесообразности аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов».

В 2014 году артист дал интервью телеканалу «Дождь». В ходе беседы с журналисткой Юлией Таратутой Сюткин поддержал включение полуострова в состав России: «Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво, и историческая справедливость, может быть, восторжествовала. Кому-то это не нравится? Думаю, что да».

Валерий Сюткин — заслуженный артист России и автор текстов песен для рок-группы «Браво». После ухода из коллектива в 1995 году музыкант создал группу «Сюткин и Ко» и записал с ней несколько альбомов. В 2019 году стал наставником восьмого сезона шоу «Голос».

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