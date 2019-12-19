Поющей про «зазнавшихся хохлов» российской группе запретили въезд на Украину

Российской женской шансон-группе «Воровайки» запретили въезд на Украину. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности. В ведомстве пояснили, что в обществе возник большой резонанс из-за сообщения о планирующихся на Украине концертах российской группы. «Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — заявили в СБУ.

Ранее сообщалось о том, что «Воровайки» в феврале планируют дать концерты в ряде украинских городов. Информация об этом появилась на сайте коллектива. У артисток есть песня «Хохлы», содержащая следующие строки: «Как вот получилось, что хохлы зазнались и американцам за гроши продались? Думали — поможет, денег даст Европа. Оказалось — фуфел, пей-гуляй, босота». В композиции также говорится, что Россия отнимет у Украины и Одессу, если у нее «хватит интереса».

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