Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

В частности, Самойлов посетил находящийся на передовой батальон «Спарта». Выступление прошло в Донецком аэропорту. Музыкант исполнил песни «Агаты Кристи» и собственные песни на военную тематику.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Вадиму Самойлову въезд в страну на пять лет. Отмечалось, что музыкант неоднократно приезжал в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). В 2015 году глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил Самойлову орден за заслуги.

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