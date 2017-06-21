Бывшему солисту «Агаты Кристи» на пять лет закрыли въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила музыканту Вадиму Самойлову, одному из основателей группы «Агата Кристи», въезд в страну на пять лет. Об этом в среду, 21 июня, сообщает портал «Обозреватель».

В комментарии СБУ говорится, что посещать Украину Самойлову запретили с 29 апреля «в интересах обеспечения государственной безопасности».

По информации ресурса, музыкант неоднократно приезжал в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), «чтобы поддержать боевиков». Отмечается, что в 2015 году глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил Самойлову орден за заслуги.

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В феврале Самойлов принял участие в телемарафоне РЕН ТВ «Хватит убивать» в поддержку детей Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления протестующих граждан в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. СБУ запрещает въезд на Украину иностранным деятелям искусства, поддерживающим ополченцев ДНР и ЛНР или выступающим на территории республик.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году. Братья Глеб и Вадим Самойловы создали свои коллективы и выступают по отдельности.