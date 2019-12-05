Поющая про «зазнавшихся хохлов» российская группа собралась выступать на Украине

Российская женская шансон-группа «Воровайки» в феврале планирует дать концерты в ряде украинских городов. Информация об этом появилась на сайте коллектива.

На анонсы выступлений обратил внимание блогер Александр Рудоманов. В своем Facebook-аккаунте он напомнил, что у артисток есть песня «Хохлы», содержащая следующие строки: «Как вот получилось, что хохлы зазнались и американцам за гроши продались? Думали — поможет, денег даст Европа. Оказалось — фуфел, пей-гуляй, босота». В композиции также говорится, что Россия отнимет у Украины и Одессу, если у нее «хватит интереса». Есть в песне и следующие слова: «Что же там творится, в голове чубатой? Дать бы по загривку дуракам лопатой. В Раде гомосеки требуют парады».

Рудоманова возмутило не только содержание творчества «Вороваек», но и то, что два года назад группа собиралась приехать с концертами в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Тогда их выступления были отменены. Блогер призвал написать в Службу безопасости Украины (СБУ), чтобы не допустить проведения концертов «Вороваек».

5 ноября сообщалось, что один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами ДНР. Выступление прошло в Донецком аэропорту.

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