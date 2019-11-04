Лучшим российским исполнителем признали гражданку Украины

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) на премии MTV Europe Music Awards получила награду как лучший российский исполнитель. Она опередила рэперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert, сообщается на сайте премии.

Церемония награждения проходила в испанской Севилье. Лучшей песней была названа Bad Guy Билли Айлиш, а сама певица признана лучшим дебютантом. В категории лучший исполнитель победил Шон Мендес.

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Maruv в 2019 году одержала победу в украинском отборе на конкурс «Евровидение», но отказалась ехать на него. Певица объяснила, что от нее требовали подписать договор на «кабальных условиях», среди который был запрет на гастроли в России.

Соперники Анны Корсун по конкурсу, группы Freedom Jazz и Kazka, также отказались участвовать в конкурсе, поэтому Украина на «Евровидении» не была представлена. Чтобы избежать повторения такой истории, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила с 2020 года участвовать в отборе музыкантам, которые выступали в России после 2014 года.

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