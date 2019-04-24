Maruv второй раз обокрали на Украине

Певицу Анну Корсун, известную как Maruv, обокрали в украинском аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в Instagram-stories.

На видео исполнительница обматерила компанию МАУ («Международные авиалинии Украины») и заявила, что это уже второй подобный инцидент в ее жизни. По словам артистки, у нее вскрыли чемодан и украли оттуда вещи. «Полюбуемся. Просто перекусили все замки на чемодане, а на втором они просто повыламывали замки», — сказала Maruv и пояснила, что она летала бизнес-классом.

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31 марта певица рассказала, что в аэропорту Борисполь после ее возвращения из Тель-Авива у нее из чемодана вытащили бижутерию. «Тщательно упаковывайте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — предупредила она.

В начале апреля у украинской артистки вышел клип на трек Siren Song. Она должна была представить песню на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, но 25 февраля стало известно, что исполнительница не поедет на фестиваль, так как не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). По словам певицы, документ запрещал любую импровизацию во время выступления и подразумевал запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ.

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