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Maruv обокрали в украинском аэропорту

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Maruv

Украинскую певицу Анну Корсун, известную как Maruv, ограбили в аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в Instagram-сториз.

Корсун возвращалась из Тель-Авива, где давала концерт 29 марта. Как рассказала сама певица, бижутерию в ее багаже приняли за драгоценности, и поэтому вытащили их. Однако, по словам Maruv, у нее не было «ничего ценного».

«Тщательно упаковывайте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены как я», — отметила певица.

Maruv стала победительницей национального отбора на «Евровидение», но позже стало известно, что она не поедет на конкурс. Причиной стали разногласия по поводу контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Вслед за ней от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka.

27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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