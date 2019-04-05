Maruv устроила кровавую вечеринку в клипе на песню для «Евровидения»

Youtube / MARUV Official

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, выпустила клип на трек Siren Song. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В ролике артистка ползает по номеру отеля, танцует, играет в шахматы и лежит в кровати с группой девушек, обмазанных кровью. Под конец в комнате появляется шокированный происходящим швейцар, которому певица на ухо шепчет слово bang. В комментариях пользователи сравнили новую работу с сериалом «Американская история ужасов» и фильмом Квентина Тарантино «Четыре комнаты», а также похвалили ее за креативность и сексуальность.

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Победительница украинского отбора на «Евровидение» Maruv должна была представить песню Siren Song на конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. 25 февраля стало известно, что она не поедет на фестиваль, так как не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). По словам певицы, документ запрещал любую импровизацию во время выступления и подразумевал запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ.

Вслед за Maruv от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka. 27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019»

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