Четырех российских актеров не пустили на Украину

Четырех российских актеров не пустили на территорию Украины, отказав в пересечении границы. Об этом сообщает «Украинская правда».

Уточняется, что Госпогранслужба запретила въезд на Украину одному актеру; трое других не смогли объяснить цель пребывания в стране. По данным источника издания, запрет въезда касается актера Сергея Колесникова, а цель визита не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и сопровождавший их человек.

РИА Новости сообщило, что российские артисты должны были участвовать в спектакле «Идея фикс» во Дворце культуры «Днепроспецсталь» в городе Запорожье.

Украина регулярно запрещает въезд на территорию страны гражданам России, в том числе деятелям культуры, которые приезжают с концертами и спектаклями. Как правило, причиной для запрета служит посещение публичными лицами Крыма, что воспринимается Киевом как нарушение территориальной целостности Украины.

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