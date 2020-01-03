Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины. Соответствующий запрет был отменен еще в июне 2019 года Службой безопасности Украины (СБУ), пишет агентство «Украинские новости».

Уточняется, что такое решение принял суд, признав ограничение Добронравову на въезд в страну незаконным.

В ноябре 2017 года СБУ запретила актеру въезжать на территорию Украины в течение трех лет. По данным ведомства, Добронравов поддерживал присоединение Крыма к России, которое в Киеве называют аннексией. Кроме того, он неоднократно посещал после этого полуостров, что СБУ квалифицирует как незаконное пересечение государственной границы.

После этого на Украине запретили показ сериала «Сваты», в котором Добронравов исполнил одну из главных ролей. На тот момент он входил в перечень артистов, которые угрожают безопасности страны. Однако в марте 2019 года сериал вновь получил разрешение на трансляцию в стране.

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