Российского актера отказались впускать на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера из-за его поездки в Крым. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Украины.

Его фамилию погранслужба не называет.

Актер прибыл в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Минска. В ходе беседы с пограничниками он сообщил, что посещал Крым через закрытые пункты пропуска. Актеру отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Уточняется, что в Киев он прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

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Украина регулярно запрещает въезд на территорию страны гражданам России, в том числе деятелям культуры, которые приезжают с концертами. В начале августа во въезде отказали музыканту Егору Криду и телеведущей Дане Борисовой. Как правило, причиной для запрета служит посещение публичными лицами Крыма, что воспринимается Киевом как нарушение территориальной целостности Украины.

Кроме того, 30 ноября 2018 года Киев фактически запретил въезд на территорию Украины мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. По утверждению тогдашнего президента Петра Порошенко, это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Исключение было сделано лишь для людей, которые едут в страну, «например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью».

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