Гоша Куценко рассказал о мечте стать президентом Украины

Российский актер Гоша Куценко заявил, что однажды мечтал стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, эта идея обсуждалась «достаточно серьезно», однако после болезни матери Куценко отказался от президентских амбиций. Также артист заявил о желании сыграть в кино роль украинского лидера, предположив, что это самая сложная роль в мире.

«Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны» — сказал Куценко.

Гоша Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) родился в Запорожье и до 1988 года жил на Украине. Затем переехал в Москву, поступив в Школу-студию МХАТ. В 2013 году получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

В 2018 году Куценко попал в базу данных сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Артиста обвинили в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан». Помимо этого, ему вменяют «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

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