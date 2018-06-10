Уроженца Украины Гошу Куценко зачислили во враги Украины

Уроженец Запорожской области Украины, актер Гоша Кушенко попал в базу данных сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Об этом сообщает издание Страна.ua.

Российского артиста обвинили в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан». Помимо этого, ему вменяют «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

23 апреля в базу данных «Миротворца» занесли личные данные 13-летнего жителя города Краснодон Максима Г., который якобы «воюет за боевиков» самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Авторы сайта указывают, что подросток является «жертвой психологического насилия».

«Миротворец» известен скандальными публикациями. На его страницах публикуются списки российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и посещающих Крым известных граждан.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 17 марта 2014 года. Это решение поддержало 96 процентов жителей полуострова. Киев не признает результатов голосования и считает регион оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что плебисцит был проведен с соблюдением международных норм.

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