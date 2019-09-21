Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине в Москве. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.

«Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России! Бинго!» — подписал он снимок, на котором запечатлен терминал, показывающий итоговую сумму.

Стоимость подземной парковки в ЦУМе составляет 600 рублей в час в будние дни и 900 рублей в час выходные.

В настоящее время платная парковка в Москве действует более чем на тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость часа стоянки автомобиля составляет от 40 рублей до 380 рублей. Штраф за неоплату парковки — пять тысяч рублей.

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