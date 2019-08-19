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Найдено самое дешевое место для парковки в Москве

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Средняя стоимость квадратного метра в паркинге на территории «старой» Москвы составляет 101,94 тысячи рублей, минимальная — на 40 процентов ниже. Об этом сообщается в исследовании Urbanus (есть в распоряжении редакции).

Как отмечается в материалах аналитиков, стоимость самого дешевого квадратного метра машино-места в старых границах столицы в 2019 году составила 60,3 тысячи рублей. Такой уровень был зафиксирован в ЖК «Аннино парк», на момент публикации все предложения с таким ценником были распроданы. Минимальные показатели отмечались также в ЖК «Лучи» (66,2 тысячи), «Влюблино» (67,6 тысячи) и «Ясеневая» (69,8 тысячи рублей за метр).

«Квадрат» парковочного места в новостройках Новой Москвы стоит в среднем порядка 75 тысяч рублей. Дешевле всего — по 58,7 тысячи рублей за метр — продаются машиноместа в ЖК «Белая звезда». Сопоставимые показатели отмечаются в ЖК «Саларьево Парк»: стоимость парковки здесь начинается от 59,2 тысячи рублей за метр.

Средняя стоимость приобретенного в 2019 году в Москве парковочного места, подсчитали в Urbanus, составила 1,57 миллиона рублей.

Как сообщали весной аналитики компании «НДВ-Новостройки», в апреле 2019-го средняя стоимость машиноместа в столичной новостройке (без учета ТиНАО) составляла 2,2 миллиона рублей.

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