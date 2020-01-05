Выступавший в Крыму музыкант попал в Киев и сфотографировался с Зеленским

Шведский музыкант нигерийского происхождения Dr. Alban (Албан Узон Нвапа) впервые приехал на Украину после запрета на въезд из-за посещения Крыма. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Певец пояснил, что смог попасть в страну после вмешательства президента Владимира Зеленского. К записи музыкант прикрепил фотографии и видео, на которых он запечатлен с украинским лидером. По данным «Московского комсомольца», Dr. Alban приехал в Киев на запись новогоднего шоу «Вечернего квартала».

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«Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — написал музыкант.

В апреле после победы Зеленского на президентских выборах российские артисты выражали надежду на то, что с его приходом к власти знаменитости из России снова смогут беспрепятственно выступать на территории Украины. Ранее певцы сетовали на то, что им запрещают выступать в соседней стране несмотря на то, что они далеки от политики. Многие из них были внесены в черный список и в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «незаконного пересечения украинской границы».

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