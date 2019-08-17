Басков опубликовал видео с Зеленским

Российский певец Николай Басков сделал репост видео своего совместного выступления с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской певицей Таисией Повалий. Соответствующая запись появилась на его странице в Instagram.

«Все меняется, но наш творческий союз с @tpovaliyofficial останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис», — говорится в подписи к видео.

Судя по декорациям в ролике, артист поделился записью одного из старых выступлений на шоу студии «Квартал 95», одним из владельцев которой ранее был Зеленский. Кроме того, на тот момент будущий глава государства выступал в качестве телеведущего в ряде программ.

26 мая Зеленский принял участие в съемке телепрограммы «Лига смеха» в Октябрьском дворце в Киеве. На опубликованных в сети кадрах было видно, как президент танцует на сцене с участниками шоу, целует в голову ведущего и под аплодисменты проходит в зрительный зал.

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