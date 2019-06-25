Юмористы устроят Зеленскому разнос

Студия «Квартал 95» анонсировала новый проект «Де-мократія?», который будет анализировать последние события на Украине и критиковать действия президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте студии.

Проект анонсируется как аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры. Ее автором и ведущим станет Валерий Жидков. Премьера запланирована на 29 июня на телеканале «1+1», подконтрольном бизнесмену Игорю Коломойскому. Ранее на этом канале выходил сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.

«Проект "Де-мократія?" поднимет вопрос: есть ли у нас вообще демократия — власть народа, в чем она заключается и есть ли какое-либо содержание под этим громким названием», — рассказали в «Квартале 95». Компания объяснила решение запустить шоу с критикой своего основателя и главной звезды ранее данным обещанием оставаться непредвзятой в освещении событий в стране.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартал».

Зеленский — художественный руководитель «Квартала 95», выиграл выборы в 2019 году и стал президентом Украины. В сериале «Слуга народа» он играет учителя, который был избран главой государства.

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