Заслуженного артиста Украины не пустили на Украину

Заслуженный артист Украины и России, певец Сергей Куприк заявил, что его не пустили на Украину из-за посещения Донбасса. Его слова передает РИА Новости в четверг, 5 марта.

Куприк поведал, что украинские пограничники спросили у него, посещал ли он Крым или Донбасс. Он признался, что ездил в Донбасс через границу с Россией. «Они выкатили мне штраф на 400 долларов примерно и закрыли въезд на территорию Украины на три года», — пожаловался артист.

Певец назвал происходящее на границе «каким-то беспределом». Он подчеркнул, что пограничники не имели подтверждения тому, что Куприк посещал Донбасс, и что они запретили въезд, основываясь на словах самого артиста: «Я уверен, что если бы я сказал, что я там не был, то меня пропустили».

7 февраля сообщалось, что украинские пограничники отказались пропустить в страну шестерых российских актеров спектакля «Идеальный свидетель». Труппу дважды развернули на границе, двум артистам запретили посещать Украину на десять лет.

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