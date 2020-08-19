Старшая сестра Кардашьян поделилась снимком в купальнике на яхте

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни поделилась фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует в слитном купальном костюме серебристого цвета. Ее запечатлели в полный рост на борту яхты. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки. Кардашьян отдыхала на озере Кер-д'Ален в штате Айдахо вместе с детьми и друзьями.

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Публикация набрала почти 1,5 миллиона лайков и восхитила поклонников знаменитости. «Боже, ты такая красивая», «Выглядишь сногсшибательно», «Фигура!», «Самая любимая из сестер», «Невероятная», — писали они.

В июле тело старшей Кортни Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников. Ее запечатлели на территории собственного дома в желтых плавках с рюшами, кроп-топе в тон и соломенной шляпе. В комментариях фанаты назвали фигуру знаменитости идеальной.