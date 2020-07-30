Несколько знаменитостей одновременно показали фото в одном и том же купальнике

Сразу несколько знаменитостей показали в соцсетях фотографии в одном и том же купальном костюме. На их публикации обратили внимание в Page Six.

Речь идет о слитном купальнике Showoff с леопардовым принтом, который входит в коллекцию американского бренда Good American. Стоимость модели составляет 109 долларов (около восьми тысяч рублей), однако в настоящий момент она полностью распродана на официальном сайте марки.

Так, журналисты заметили, что в указанном костюме одновременно сфотографировались старшая сестра Ким Кардашьян Кортни, популярная фэшн-блогерша Дженьюари Джонс (January Jones) и российская супермодель Ирина Шейк.

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Более того, на снимках, которые появились в Instagram в июле, все три женщины позируют в похожих позах, стоя в полный рост перед камерой.

В мае, во время вспышки коронавируса, полная и стройная модели показали на видео примерку одинаковых купальников и восхитили поклонников. Плюс-сайз-блогерша Денис Мерседес регулярно демонстрирует вместе с подругой Марией Кастелланос, как один и тот же наряд смотрится на девушках разной комплекции. Так, в ролике они попозировали в белом и красном бикини с пляжной юбкой и светлой рубашкой, а также в леопардовом комплекте с черным платком.