Тучная девушка снялась в обнажающем часть груди бикини и подверглась критике

Плюс-сайз-модель Мишель Джульет Найла (Michelle Juliet Nayla) снялась в купальнике популярного ретейлера Boohoo и подверглась критике пользователей соцсетей. Об этом сообщает Daily Star.

Тучная девушка запечатлела себя на камеру в зеркало. На снимке она сидит на кровати в ярко-розовом бикини, обнажающем часть ее груди, бретельки топа закреплены на шее.

«Проснуться и тут же надеть бикини — настоящее благословение», — подписала Найла пост в Instagram, который собрал десять тысяч лайков.

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Некоторые подписчики с восторгом отреагировали на публикацию и делали комплименты модели. Однако были и те, кто решил, что дизайн купальника не подходит такой крупной девушке. «Мне нравится твоя уверенность в себе, но купальник тебе явно не идет», «С такой комплекцией я бы не стала фотографироваться в купальнике», «Не очень приятно смотреть на такое», «Плохая реклама Boohoo», — высказались они.

Модель указанного купальника называется Paisley Halterneck Boohoo bikini и продается на сайте марки за девять фунтов стерлингов (менее тысячи рублей).

В мае полная и стройная модели сняли на видео примерку одинаковых купальников, чтобы показать, как один и тот же наряд смотрится на девушках разной комплекции. На размещенном ролике знаменитости попозировали в белом и красном бикини с пляжной юбкой и светлой рубашкой, а также в леопардовом комплекте с черным платком, повязанным на талии.

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