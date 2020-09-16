Ким Кардашьян попозировала в кожаном комбинезоне грузинского дизайнера

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась фото в одежде грузинского дизайнера и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram.

На размещенном в сети снимке 39-летняя знаменитость фотографирует себя в зеркало, расположенное в ее собственной гардеробной. Она позирует в черном кожаном комбинезоне с глубоким декольте грузинского бренда Situationist и серых сапогах на невысоком каблуке. Свой образ Кардашьян дополнила небольшой сумкой Hermes Kelly в тон наряду. Пост набрал 2,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид телезвезды в комментариях. «Образ мечты», «Очень горячо!», «Выглядишь просто отлично», «Сногсшибательна», «Мне так нравится этот наряд», — высказывались они.

В июне на Кэти Перри заметили украшения грузинского дизайнера во время выступления. Так, на видео в рамках проекта Dear Class of 2020 исполнительница появилась в облегающем белом платье на одно плечо Alexandre Vauthier. Свой образ она дополнила крупными сережками с разноцветными стразами грузинского бренда Zarqua Collection.