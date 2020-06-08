На Кэти Перри заметили украшения грузинского дизайнера во время выступления

Беременная американская певица Кэти Перри приняла участие в проекте Dear Class of 2020 в сережках грузинского бренда. Фрагмент видео был размещен в Instagram-аккаунте исполнительницы, на него также обратили внимание администраторы аккаунта дизайнера Нины Заркуа.

Выступление звезд, организованное в честь выпускников школ, было опубликовано на YouTube. В нем также приняли участие Lizzo, Дженифер Лопес, Леди Гага и другие.

Перри появилась на кадрах в облегающем белом платье на одно плечо Alexandre Vauthier стоимостью 1600 фунтов стерлингов (138 тысяч рублей). Свой образ певица дополнила крупными сережками с разноцветными стразами грузинского бренда Zarqua Collection.

@katyperry wearing custom @zarquacollection Earrings while performing #Daisies and #Firework during the #DearClassof2020 @youtube graduation event today! 😍 #katyperry #fashion #katyperryfashion #celebritystyle #katyperrystyle #zarquacollection #zarquanina Фото опубликовано @katyfunkyfashion

В январе популярная японская певица Аюми Хамасаки вышла на сцену во время концерта в рамках тура Trouble Tour в кофте с русским матом. 41-летняя исполнительница выступила в черном худи бренда Vetements от грузинского дизайнера Демны Гвасалии с белой надписью «Иди на *** [к черту]».

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