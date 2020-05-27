Беременную певицу сфотографировали в купальнике на пляже

Папарацци сфотографировали беременную американскую певицу Кэти Перри в купальнике на пляже во время изоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. Откровенные кадры публикует Daily Mail.

На снимках знаменитость запечатлена в слитном купальнике бренда Dolce & Gabbana стоимостью 475 фунтов стерлингов (41,5 тысячи рублей), соломенной шляпе и шлепанцах. В одной руке исполнительница держит пляжную сумку, а в другой — своего питомца.

Кэти Перри и Орландо Блум с семьей на пляже в Санта-Монике💫 📸 Backgrid #themoodnews #celebrity #couplegoals #pregnant #pets #katyperry #orlandobloom #кэтиперри #орландоблум Фото опубликовано @themoodmagazine_

Снимки были сделаны в Санта-Барбаре, Калифорния. Отмечается, что Перри провела выходные вне дома вместе с супругом и некоторыми членами семьи. При этом на ней не было средств индивидуальной защиты.

В мае плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности.

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