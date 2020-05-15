Плюс-сайз-модель показала живот после родов

Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась фотографией, на которой демонстрирует свое тело после рождения ребенка. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере, показывая на камеру оголенный живот. В описании к публикации она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности, пользуясь различными маслами. «Не пренебрегайте заботой о себе, даже когда вам кажется, что на это нет времени», — обратилась к поклонникам Лоуренс в посте, который набрал 115 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид модели и выразили свое восхищение в комментариях под снимком. «Выглядишь невероятно!», «Ты красива снаружи и изнутри», «Потрясающая мама!», «Ты большая молодец», «Прекрасна, как и всегда», — писали они.

В апреле Искра Лоуренс опубликовала откровенные снимки в купальнике во время беременности. Ее запечатлели в бежевом бикини в синюю полоску бренда Aerie. Из украшений на полной модели — золотой браслет и кулон. «Одна из самых горячих мамочек», — комментировали фанаты фото Лоуренс в ее Instagram.

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