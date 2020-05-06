Беременная певица собралась прийти на бал в корсете как у Мадонны из 90-х

Американская певица Кэти Перри собралась прийти на светское мероприятие Met Gala, перенесенное из-за пандемии коронавируса, в корсете как у Мадонны из 90-х. Фотография наряда была размещена в ее Instagram-аккаунте.

Традиционно Бал Института костюма музея Метрополитен проводится в первый понедельник мая. В этом году знаменитости были вынуждены остаться дома, однако некоторые из них поделились снимками своих образов, заранее подобранных для вечеринки.

Тенденцию на своей странице в Instagram поддержала и певица Кэти Перри. Она показала кастомизированный корсет марки Jean Paul Gaultier, в котором планировала появиться на Met Gala. Наряд специально подогнали под фигуру знаменитости, которая в настоящий момент находится на позднем сроке беременности. Известно, что таком же боди в начале 90-х выступала американская певица Мадонна. Этот образ является одним из культовых в карьере 61-летней звезды.

what would have been... #TheMetBall2020💔 Фото опубликовано @katyperry

Актриса Джулия Робертс сфотографировалась в пышном черно-белом платье в ванной комнате. «Это я... Не иду вечером на Met Gala», — подписала она пост в Instagram, добавив хештег #stayhome.

Here’s me...not going to the Met Ball tonight. #stayhome #yesyoustillhavetostayhome Фото опубликовано @juliaroberts

В свою очередь, актриса Аманда Сейфрид поделилась в своем аккаунте снимком на природе возле курятника. Для фото она попозировала в синем платье с цветочным принтом, добавив в описании, что собиралась пойти на бал именно в нем.

В это же время актриса Приянка Чопра опубликовала серию снимков, на которых племянница знаменитости делает ей макияж. Чопру запечатлели в джинсовом платье по фигуре и диадеме. «Тематика бала в этом году: милая принцесса», — пошутила она.

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Кроме того, архивными фотографиями с прошлогодних мероприятий поделились такие звезды как Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин, Наоми Кэмпбелл.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших в сфере моды светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Тема бала 2020 года — About Time: Fashion and Duration («О времени: мода и ее продолжительность»). Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

Ранее в апреле американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски по просьбе поклонников показала в Instagram три своих любимых наряда. Среди них эффектное откровенное платье с крыльями Peter Dundas. В нем знаменитость появилась на балу Met Gala в 2019 году, темой которого стало эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе».

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