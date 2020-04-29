Парикмахер оценил внешность сидящих в изоляции знаменитостей

Эксперт оценил внешность знаменитостей, сидящих в изоляции из-за вспышки коронавируса. Его мнение приводит The Sun.

Парикмахер и основатель салона Salon64 в Лондоне Рики Уолтерс (Ricky Walters) проанализировал фотографии певиц Кэти Пэрри, Джеси Джей, предпринимательницы Кайли Дженнер, актрисы Мишель Киган, актеров Джеймса Нортона, Люка Эванса и других.

Наивысшую оценку среди них получила Мишель Киган, которая публиковала в соцсетях селфи с завитыми волосами. По словам Улотерса, уложенные таким образом волосы хорошо выглядят даже на второй или третий день.

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Фотография Кайли Дженнер, напротив, получила низкую оценку: парикмахер особенно отметил отросшие рыжие корни ее волос.

Прическу певицы Кэти Перри эксперт сравнил с волосами президента США Дональда Трампа. «Я бы добавил больше объема и текстуры», — отметил он.

Самую низкую оценку получил актер Люк Эванс. «Красные волосы звезды Хоббита сделали его похожим на Роналда Макдоналда. Думаю, он ожидал не такого результата», — прокомментировал его внешний вид эксперт.

Ранее знаменитости удивили фанатов тем, что массово показали лица без макияжа во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Например, 46-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхем опубликовала селфи без косметики, где она позирует вместе со своим питомцем. Певица Кэти Перри показала себя в домашнем халате после душа, в то время как Рита Ора поделилась снимком без макияжа во время домашней тренировки.

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