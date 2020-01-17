Популярная японская певица вышла на сцену в кофте с русским матом

Популярная японская певица Аюми Хамасаки вышла на публику во время тура Trouble Tour в кофте с российским матом. Снимок появился в официальном Instagram-аккаунте артистки.

41-летняя исполнительница появилась на сцене в черном худи бренда Vetements от грузинского дизайнера Демны Гвасалии с белой надписью «Иди на *** [к черту]». Ее образ дополнен повязкой на шею японской марки Mishii List и заколками на волосы с кристаллами Сваровски.

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Публикация набрала более 60 тысяч лайков, однако знаменитость закрыла комментарии к ней.

Поп-исполнительница Аюми Хамасаки считается одной из самых успешных певиц в истории музыкальной индустрии Японии. В сумме продажи всех выпущенных артисткой синглов и альбомов принесли ей около 46 миллионов, что стало четвертым результатом в истории Японии. Кроме того, Хамасаки принадлежит прозвище «Императрицы японской поп-музыки».

В марте 2019 года британский универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с матерной надписью на русском языке из-за претензий покупателей. Черный худи с напечатанными словами «Иди на *** [к черту]» продавался по цене 680 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей). Московский журналист Макс Седдон разъяснил в Twitter смысл фразы.

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