Грузинский дизайнер придумал обувь для любителей выпить

Французский модный бренд Vetements, основателем которого является модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия, выпустил «обувь для вечеринок». Фотография новинки появилась в Instagram-аккаунте компании в субботу, 14 сентября.

В каблук черных кожаных сапог с голенищем выше щиколотки дизайнер встроил металлическую открывашку для бутылок.

Поклонники с восторгом отреагировали на модель. «Гениально», — написал в комментариях американский дизайнер Марк Джейкобс. «Ну тогда и с зажигалкой надо сделать, правый с открывашкой, левый с зажигалкой», — посоветовала русскоязычная подписчица Vetements. «Как удобно! Они мне очень нужны», — отметил третий комментатор. «Наконец-то хоть кто-то сделал прорыв в моде», — обрадовался четвертый.

Фото опубликовано @vetements_official

На сайте бренда пара сапог с открывашкой продается по цене 1395 долларов (90 тысяч рублей).

В мае Демна Гвасалия, который также является креативным директором бренда Balenciaga, представил серьги в виде крышек от бутылок. Металлические серьги-конго из пластика с гранеными колечками и застежкой-пусетой украшают подвески, которые имитируют стандартные крышки от пластиковой бутылки голубого цвета. На внешней и внутренней (металлической) стороне «крышек» выгравировано название бренда.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!