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Грузинский дизайнер предложил носить в ушах крышки от бутылок

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Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, креативный директор бренда Balenciaga, представил серьги в виде крышек от бутылок. Серьги продаются на сайте Browns.

Металлические серьги-конго из пластика с гранеными колечками и застежкой-пусетой украшают подвески, которые имитируют стандартные крышки от пластиковой бутылки голубого цвета. На внешней и внутренней (металлической) стороне «крышек» выгравировано название бренда.

Стоимость бижутерии на сайте составляет 447 евро (около 33 тысяч рублей).

Летом 2018 года Гвасалия представил в коллекции сезона осень-зима 2018-2019 собственного бренда Vetements женскую сумку-клатч на серебристой цепочке. Сумка из кожи красного цвета была декорирована принтом из гербов России с обложек российских загранпаспортов. Также Vetements выпустил остроносые сапоги с таким же принтом.

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