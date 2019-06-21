Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских

Французский модный дом Vetements показал мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020, в которую вошли костюмы, навеянные российской полицейской униформой. Об этом сообщает Vogue.

Показ состоялся в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Елисейских Полях в Париже в четверг, 20 июня. Модели заходили в здание ресторана с улицы из припаркованного у входа фургона. Несколько мужчин вошли в заведение в стилизованных репликах униформы: на одном из них был черный костюм с красной отделкой и логотипом бренда в том месте, где у российских полицейских расположены нашивки со словом «полиция», на другом — голубая полицейская рубашка и нашейная сумка с эмблемой, напоминающей полицейский бейдж. Еще один мужчина появился в наряде, похожем на зимнюю полицейскую экипировку — в серо-синем бомбере, штанах и массивных сапогах.

Фото опубликовано @vetements_official

«Я люблю униформы. Мы хотели создать униформу Vetements и сделать ее фэшн-мемом», — прокомментировал свою идею глава бренда, дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Модельер также объяснил, почему для проведения показа был выбран именно «Макдоналдс». «В нашем детстве, когда Советский Союз развалился и появилась Грузия, первым, что к нам пришло с запада, был "Макдоналдс". Он был неким символом капитализма, и все богатые люди водили туда своих детей отмечать дни рождения, — пояснил Гвасалия. — А я никогда не видел бигмака и не пил колы. Я всегда мечтал устроить собственный праздник в "Макдоналдсе". А теперь я могу это сделать!» — заключил Гвасалия.

Ранее сообщалось, что в качестве приглашения на свое шоу дизайнер выслал гостям презервативы. Будущие посетители показа получили их в черных и розовых упаковках с логотипом Vetements.

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