Грузинский дизайнер разослал гостям своего показа презервативы

Французский модный бренд Vetements выслал гостям презервативы в качестве приглашения на свое шоу. Фотографии с ними появились в официальном Instagram-аккаунте компании.

Будущие посетители показа получили презервативы в черных и розовых упаковках с логотипом Vetements.

Показ новой мужской коллекции Vetements весна-лето 2020 состоялся в Париже 20 июня. Для проведения мероприятия глава марки — дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия — выбрал ресторан быстрого питания «Макдоналдс».

Фото опубликовано @vetements_official

В мае Демна Гвасалия, который также является креативным директором модного дома Balenciaga, представил серьги в виде крышек от бутылок. Металлические серьги-конго из пластика с гранеными колечками и застежкой-пусетой украшают подвески, которые имитируют стандартные крышки от пластиковой бутылки голубого цвета.

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