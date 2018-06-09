Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов

В официальном Instagram-аккаунте компании Vetements, главой которой служит дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, появились кожаные слипоны с принтом в виде обложек заграничных паспортов России, Германии и США.

Обувь изготовлена в трех вариантах расцветки — под каждый из документов: красный для российского паспорта, бордовый для немецкого и темно-синий для американского.

В описании к публикации говорится, что модель входит в коллекцию осень-зима 2018-2019 и скоро будет доступна покупателям.

Русскоязычные подписчики Vetements неоднозначно восприняли дизайн слипонов.

«Молодцы, Vetements!» — хвалили одни.

«С принтом РФ самые мятые… Совпадение?» — писали другие.

«Демона четкий чел, русскую тему впихнул, Demna Gvasalia», — одобрили третьи.

«Остановитесь!» — просили четвертые.

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Ранее в июне Vetements опубликовала в Instagram модель обуви из той же коллекции: сапоги с принтами в виде герба России с обложек российских заграничных паспортов. Цвет кожи, из которой сшиты сапоги на шпильке с острыми носами, также подобран в тон обложке паспорта. Пользователи неоднозначно восприняли идею. Так, юзер michaelcoretchi поинтересовался, почему для изготовления обуви не использован принт по мотивам грузинского паспорта.

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