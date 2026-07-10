В России вырастили папайю-гиганта

В Сочи впервые вырастили килограммовую папайю

Первую крупную папайю весом чуть больше одного килограмма вырастили в экспериментальной теплице в Сочи. Об этом сообщил глава фермерского хозяйства «100 гектар »Андрей Платонов, на которого ссылается РИА Новости.

По словам собеседника агентства, саженцы папайи высадили в сочинской теплице в августе 2025 года, а первый урожай, которым стал плод весом около 500-600 граммов, собрали в феврале 2026-го.

«Это сорт голландский, это классическая папайя, можно так сказать, с оранжевой мякотью и черными семенами внутри», — рассказал специалист, уточнив, что дегустировали папайю-гиганта «прямо в теплице».

«Люди из разных регионов России готовы покупать папайю у нас, они пишут нам в социальных сетях», — поделился фермер. Он отметил, что всего же за год непрерывного цветения с одного дерева можно собрать до 100 килограммов папайи.

Ранее Андрей Платонов также рассказывал о выращивании в его экспериментальных теплицах различных видов бананов. «Международная коллекция бананов завезена в Сочи из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Кожа у бананов разного цвета — голубая, красная, черная и желтая», — цитировал Платонова «Интерфакс».

