В России зацвели бананы

В Сочи заявили о начале активного цветения бананов

В одной из сочинских теплиц, где выращиваются тропические культуры, началось активное цветение бананов. Об этом сообщил гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов, которого цитирует «Интерфакс».

Урожай, по словам специалиста, ожидается через полгода, а всего в трех теплицах АНО, две из которых находится в российском городе, а еще одна в Абхазии, выращивают 14 сортов бананов, четыре сорта папай, и оранжерею тропических культур. Первые папайи уже начали активно плодоносить на территории соседней с РФ республики, поделился Платонов.

В России научились «делать все» в аграрной сфере и в стране уже даже выращивают бананы, рассказал в начале года президент РФ Владимир Путин. О том, что речь зашла о собственном производстве бананов говорила и глава Минсельхоза Оксана Лут.

Бананы сегодня выращивают далеко не только в специализирующихся на этом виде культур республиках, но и, например, в Турции и Казахстане. В Ставропольском крае также планировали собрать первый урожай этих плодов в 2026 году.