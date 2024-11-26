Российские власти задумались о выращивании бананов

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о возможности выращивать в России бананы

На территории России можно было бы выращивать бананы, но пока выгода в таком процессе неочевидна. Об этом на международном форуме Финансового университета заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает «Интерфакс».

По ее словам, в министерстве уже задумываются над способами. Так, например, в Казахстане, который она посещала недавно, бананы выращивают в теплицах. «Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — объяснила Лут.

Чиновница уточнила, что сначала требуется поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства все же другие задачи. В первую очередь, речь идет о выполнении поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2023 году в полтора раза по сравнению с 2021-м.

Ключевым пунктом Лут назвала выращивание пшеницы. «Пока весь мир ест пшеницу. Потом, может быть, будет есть что-то другое. Но пока ест пшеницу», — сказала она. Также важен рост поставок переработанной продукции, хотя тут, уточнила министр, нельзя идти напролом.

В начале октября Лут призвала молиться и ставить свечки в церкви Илье-пророку (считается в народной традиции повелителем грома, небесного огня и дождя, а также покровителем урожая и плодородия), чтобы вызвать дождь. По ее словам, засуха в южных регионах угрожала севу озимых.