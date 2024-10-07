Глава Минсельхоза призвала молиться и ставить свечки ради урожая

Министр сельского хозяйства РФ Лут призвала ставить свечи ради дождя и урожая

Ситуация с севом озимых в этом году в России складывается очень тяжело из-за недостатка влаги в различных регионах. Об этом в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике рассказала министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, передает «Интерфакс».

По ее словам, планы по посевам с прошлого года не изменились, в районе 20 миллионов гектаров, но сеять приходится практически в песок, надеясь, что дождь все-таки пойдет. Чиновница признала, что остается только молиться и надеяться на благоволение высших сил.

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — заключила она.

Илью-пророка народная традиция считает повелителем грома, небесного огня, дождя, а также покровителем урожая и плодородия. В числе прочего к нему обращали молитвы о прекращении засухи и хорошем урожае.

Месяц назад аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году на 1,6 миллиона тонн из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов.

В свою очередь, премьер Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым заявил о почти рекордном урожае в стране. Он не уточнил, о какой культуре идет речь.